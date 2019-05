Oosterbad-vlag voor 91ste keer gehesen!

Aalsmeer – Om precies 13.00 uur werd afgelopen zaterdag 18 mei traditiegetrouw en voor de 91ste keer de Oosterbadvlag gehesen en dat betekent dat er weer gezwommen mag worden in het heerlijke en schone water van het natuurzwembad aan de Mr. Jac. Takkade.

Daarna volgde een spectaculaire opening met dank aan de heren van Indoor Cliff Diving en SV Omnia. De trampolinespringers verzorgden een prachtige clinic. Kinderen mochten verkleed naar de opening komen en een groot aantal van hen kwam in prachtige en spannende verschijningen. De winnares was Minnie Mouse, de tweede prijs ging naar Spiderman en de derde prijs is uitgereikt aan de Oosterbadkwal.

Voor de eerste tien stoere zwemmers was er weer een heerlijk gebakje. Met een watertemperatuur van 16,5 graden en een heerlijke zon was het prima vertoeven in Het Oosterbad.

Familie-estafette

Op zaterdag 1 juni om 13.00 uur zullen de families uit Aalsmeer weer tegen elkaar strijden tijdens de familie-estafette. Wie is de snelste en behendigste familie in het water? Ook worden er individuele wedstrijden gezwommen. Opgeven kan bij de kassa van Het Oosterbad. Kijk voor meer informatie en nieuws op de website: www.hetoosterbad.nl

Foto: www.kicksfotos.nl