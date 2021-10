Oorzaak brand Zijdstraat nog niet bekend

Aalsmeer – Over de oorzaak van de grote brand in het in aanbouw zijnde pand in de Zijdstraat kon afgelopen woensdag, tijdens de door de gemeente georganiseerde bewonersavond, nog geen mededelingen worden gedaan. De politie heeft de brand in onderzoek, maar heeft in deze vooral hulp nodig van inwoners. Het terrein betreden is namelijk te gevaarlijk, omdat het pand op instorten staat.

De politie is de volgende dag direct gestart met een buurtonderzoek en hoopt op meer informatie van getuigen, ook middels beeldmateriaal (foto’s en filmpjes). Burgemeester Gido Oude Kothe bekrachtigde de woorden van de politie: “Er is een vermoeden dat er opzet in het spel is, maar er is geen tastbaar bewijs.” Er zijn enkele uren voor de brand knallen gehoord, maar ook zou een gasexplosie de oorzaak kunnen zijn. Op de middag voor de brand hebben de bouwvakkers met een gastank zinken afdekplaten gemonteerd. Ze gingen vrij laks om met de gastank, zo meldden enkele omwonenden.

“Drama verhaal”

De bouw verliep, volgens de drie tegenover het pand wonende heren, sowieso niet geheel volgens de regels. Door hen zijn diverse gevaarlijke situaties geconstateerd en gemeld bij de gemeente. “Wij waren de beste onbetaalde opzichters”, aldus de drie overburen. “Een drama verhaal”, beaamde burgemeester Oude Kotte. “Als de sloophamer er door heen kan, doen we dat en komt er mooie nieuwbouw.” Voor nu is de gevel verstevigd met houten palen, de bebouwing aan de achterzijde bij de Gedempte Sloot ziet er overigens vrij ongehavend uit. Duidelijk werd deze avond ook waarom gekozen is om de bestaande gevel te handhaven. Het betreft dan een renovatie-project en geen nieuwbouw. Voor de houten opbouw is gekozen omdat er op de bestaande fundering gebouwd wordt en deze qua gewicht beperkingen heeft.

Vliegvuur in Schoolstraat

Het vele hout heeft gezorgd voor enorme angst bij bewoners in de Schoolstraat. Zij kregen zogenaamd vliegvuur (zoals tijdens het vreugdevuur met pallets enkele jaren geleden tijdens oud en nieuw in Scheveningen) over hun huizen heen en dit gaf enorme vuurblokken in tuinen en op de panden. Emmers water en tuinslangen werden in allerijl ter hand genomen om de ontstane brandjes te blussen. Er is zelfs naar 112 gebeld om hulp te krijgen. “Wij voelen ons in de steek gelaten. Het ging bijna mis”, aldus enkele bewoners. De grote brokken in de tuinen, op terrassen en in de straat zijn de trieste overblijfselen van wat inderdaad ook een ramp had kunnen worden.

Brokstukken van het vliegvuur.

Meer dan 80 brandweerlieden

Overigens voor de brandweer niets dan lof. Al na vier minuten na de melding van de brand was de eerste wagen ter plaatse, kort daarop volgden meerdere wagens. En dat was nodig, want in heel rap tempo moest opgeschaald worden van brand, naar grote tot zeer grote brand. De totaal meer dan tachtig brandweerlieden hebben alles op alles gezet om uitbreiding van de brand naar naastliggende panden in de Zijdstraat te voorkomen en met succes. De schade is weliswaar groot, maar de woningen en winkels links en rechts hebben geen vlam gevat, wel is er behoorlijke water- en rookschade en van enkele tegenover liggende huizen en winkel zijn de ramen door de hitte gesprongen.

De tomeloze inzet van de brandweer werd door de aanwezigen beloond met een applaus. De bewoners uit de Schoolstraat verdienen overigens ook een groot compliment, zij hebben ondanks grote angst alles op alles gezet om het ‘vliegvuur’ geen kans te geven om andere brandjes te creëren.

Zwarte brokstukken

Kritiek was er tot slot op het beperkte opruimen van alle zwart geblakerde brokstukken en roet op de wegen. Meerlanden had zich in deze beperkt tot de Zijdstraat, maar ook op de Gedempte Sloot en in de Schoolstraat was een extra veeg- en opruimbeurt geen overbodige luxe. De gemeente beloofde contact op te nemen met Meerlanden en dit is gedaan. Donderdag in de vroege ochtend arriveerde een ploeg van Meerlanden en ging aan de slag. Het grootste deel van de brandresten in de straten en op trottoirs is inmiddels opgeruimd. Alleen het zwarte karkas van de bebouwing herinnert aan de enorme brand. Hoe lang nog?