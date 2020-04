Ook Pramenrace op losse schroeven

Aalsmeer – Het bestuur van de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) heeft, zoals bekend, helaas moeten besluiten om de Junior Pramenrace in juni niet plaats te laten vinden. “Wij vonden het te onzeker om door te laten gaan en sinds gisteren is het ook niet meer toegestaan”, aldus voorzitter Erna van den Heuvel in een brief aan alle sponsors.

Voor de Pramenrace in september houdt het bestuur uiteraard ook de nieuwsberichten nauwlettend in de gaten en is er nauw contact met de gemeente. Omdat ook september qua evenementen onzeker is, heeft het bestuur besloten om op dit moment nog geen sponsoren te benaderen. De sponsoren die al toegezegd hebben om voor 2020 de pramenrace te sponsoren, krijgen daarom nog geen factuur. “Wij gaan dit pas doen als wij voor 100 % zeker zijn dat de Aalsmeerse Pramenrace doorgang kan vinden”, laat Erna namens het bestuur verder weten.

De Pramenrace staat dus min of meer ook op losse schroeven. Doorgang van dit leuke evenement met jaarlijks heel veel deelnemers en kijkers hangt af van de coronamaatregelen ofwel lukt het om het virus voldoende in te dammen.

Alternatief programma

Een lichtpuntje dan: Mocht de race niet door kunnen gaan, dat gaat het SPIE-bestuur een alternatief programma bedenken en aanbieden aan Aalsmeer. “Het kan zijn dat wij hier voor enkele sponsoren gaan benaderen met de vraag of wij van hun diensten gebruik kunnen maken”, besluit de voorzitter het schrijven aan alle sponsors.