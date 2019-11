Ook inzameling blik en drinkpakken

Aalsmeer – Vanaf 15 november kunnen inwoners van Aalsmeer naast plastic ook blik en drinkpakken apart inzamelen. Dit heeft de gemeenteraad op 31 oktober besloten. Bewoners kunnen hun blik en drankkartons bij het plastic voegen en inleveren in de plasticbakken. Om de extra aangeboden hoeveelheid blik en drankkartons op te vangen, worden in de gemeente tien extra inzamelbakken geplaatst.

Drie bijeenkomsten

Dit besluit loopt vooruit op het nieuwe ‘Van afval naar grondstof’ beleid. De raad en het college vinden het belangrijk dat inwoners hun afval nu al duurzaam in kunnen zamelen. Bewoners kunnen via de vragenlijst op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl) en tijdens bewonersbijeenkomsten op 8, 12 en 14 november aangeven of dit ook in de toekomst de door hen gewenste manier is van afval inzamelen.

Plastic, blik en drinkpakken

Plastic wordt gemaakt van aardolie. Aardolie wordt schaars én het gebruik ervan draagt bij aan de opwarming van de aarde. Grootschalige recycling van plastic verpakkingsafval zorgt voor minder druk op het milieu. Met blik worden alle metalen verpakkingen van aluminium, staal of ijzer bedoeld. In Nederland wordt zo’n 94% van de metalen verpakkingen gerecycled. Metalen verpakkingen kunnen eindeloos gerecycled worden zonder dat de kwaliteit ervan achteruit gaat.

Verwerkt tot grondstoffen

Drinkpakken zijn gemaakt van gelamineerd karton. Vanwege het gelamineerde laagje in de binnenkant van de verpakking mogen drinkpakken niet bij het oud papier. Drinkpakken kunnen echter wel goed worden gerecycled. Het papier, de folie en het aluminium worden van elkaar gescheiden en dan verwerkt tot grondstoffen. Kartonnen pakken voor soep en sauzen zijn ook drinkpakken. Op de website van afvalinzamelaar Meerlanden is terug te vinden wat allemaal behoort tot plastic, blik en drinkpakken: www.meerlanden.nl.