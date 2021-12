Ook in het Oosterbad geen nieuwjaarsduik

Aalsmeer – De traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen kan op 1 januari 2022 weer niet doorgaan. Ook de nieuwjaarsplons in het Oosterbad zal geen doorgang vinden. Onverantwoordelijk vindt ook het bestuur van het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade. Het aantal besmettingen met corona is nog te hoog.

Fans van de nieuwjaarsduik kunnen – zo lang de voorraad strekt – gratis een thuisduik-pakket ontvangen. Daarin zit alles voor de perfecte ’thuisduik’: 2 blikken zeewater, 1 blik soep en 2 mutsen om na de koude duik in eigen tuin, badkuip of op het balkon weer op te warmen. Voor elk besteld pakket doneert Unox een blik erwtensoep aan de Voedselbank.

Om tijdens deze editie nog meer mensen mee te kunnen laten doen, heeft Unox twee keer zoveel blikken gevuld, liefst 50.000. Bovendien zijn de blikken extra lang. Maar, wees er snel bij: Op is op. Bestellen kan via www.nieuwjaarsduik.nl.

Het bestuur van het Oosterbad kijkt uit naar de thuisfilmpjes en foto’s van de Oosterbad-’thuisduiken’.