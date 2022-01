Ook in Aalsmeer: Coronatest alleen op afspraak!

Aalsmeer – Vanwege de grote drukte is het momenteel alleen mogelijk om een coronatest te doen op afspraak. Dit geldt vanaf vandaag, donderdag 20 januari, ook voor de test-unit op het Drie Kolommenplein in Aalsmeer. Een testafspraak maken kan online via coronatest.nl (met DigiD) en telefonisch via 0800-1202.

Wil je een afspraak op een specifieke plek? Lukt het alleen om naar de unit in Aalsmeer te komen en niet naar een ander locatie? Dan kun je het beste bellen. Dat kan via 0800-1202 of via 020-5555202.

Bezoekers wordt gevraagd met een mondkapje op buiten te wachten en afstand te houden.

Blijf na het testen thuis tot je de uitslag hebt en volg als je een positieve uitslag krijgt de adviezen van de GGD.