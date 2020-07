Ook een schooltuin voor OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Een grote wens van de vrijwilligers van de Smikkeltuin, zoals de schooltuin heet, is uitgekomen. De kinderen van groep 6 van de OBS uit Kudelstaart hebben nu net als de leerlingen van de Antoniusschool ook een schooltuin. De missie om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met het laten groeien en bloeien van voedsel heeft op deze manier weer een mooie stap vooruit gemaakt.

Tijdens de coronaweken zijn de nodige voorbereidingen door de vrijwilligers getroffen waardoor de kinderen, iets aan de late kant, maar wel al lekker van start zijn gegaan. Na die mooie warme dagen en nu gelukkig af en toe een regenbui, door de vrijwilligers ‘goed groeiweer’ genoemd, groeit en bloeit alles als kool. De kinderen waren helemaal verbaasd hoe hard het gegroeid was in die korte tijd dat ze er even niet waren geweest. ”Jeetje, moet je kijken hoe groot alles is geworden”, aldus één van de kinderen toen hij aankwam fietsen. Snel werden de fietsen aan de kant geplaatst en werden de nieuwe instructies aangehoord.

En dan eindelijk de tuin in en aan de slag. Eerst moest al het vuil gewied worden. Wat is nu wel onkruid en wat niet en wat is de vorige keer ook alweer gepoot? De kinderen herkenden de planten vaak niet meer terug. Daarna kon de sla en de andijvie gepoot worden. De plantjes stonden er net in toen deze door een enthousiasteling aangezien werden voor onkruid en door diegene er weer keurig uitgehaald werden. Wat vervolgens weer tot mooie discussies leidde in de zin van, waar stond het en is het nou sla of niet?

De tijd vliegt als je bezig bent, want naast dat de plantjes groeien lopen er ook hele interessante beestjes die de nodige aandacht krijgen. Toen alles gepoot was kwam de volgende klas al weer aanfietsen. Deze week brengen de leerlingen het laatste bezoek aan de schooltuin voor dit schooljaar, want volgende week is het al weer vakantie. Het gaat niet lukken om de plantjes ook vakantie te geven, dus die groeien natuurlijk lekker door.

Net als vorig jaar krijgen de kinderen in de vakantie een uitnodiging om te komen oogsten als ze dat willen. De datum is hiervoor nog niet bekend. Na de vakantie zullen waarschijnlijk de aardappels gerooid gaan worden. Zo is er altijd wel iets te doen op de tuin.