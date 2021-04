Ontmoetingscentrum in actie tegen zwerfafval

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer geeft bewoners de mogelijkheid de omgeving schoon te houden door het uitgeven van grijpers en zakhouders. Afgelopen week hebben de bezoekers van het ontmoetingscentrum in het maatschappelijke belang van de gemeente flink wat afval gegrepen. Weggegooide mondkapjes behoren tot de grootste ergernis, bij Albert Heijn trof men 7 mondkapjes rondom de uitgang. Men neemt de naam ‘wegwerp mondmasker’ wel erg serieus. Na een bezoek aan de winkel wil men er zo snel mogelijk van af.

Mondkapjes, blikjes en peuken

Hetzelfde geldt voor de Zijdstraat, hoewel de winkels nog niet echt open zijn, treft men daar ook de stoffen varianten op straat. Het winkelend publiek is makkelijk, terwijl er toch overal afvalbakken staan. Hopelijk hebben de versoepelingen, die aangekondigd zijn, niet nog meer negatieve invloed op het straatbeeld.

Opvallend is ook dat bij alle bankjes in het centrum van Aalsmeer (bier)blikjes en sigarettenpeuken te vinden zijn. Bij de pomp naast het Oude Raadhuis en de pastorie is het duidelijk dat men daar geregeld picknickt en niet opruimt, hetzelfde geldt voor de bank bij de Ringvaart.

Help mee!

Graag willen de bezoekers van het Ontmoetingscentrum buurtbewoners uitnodigen om te helpen de buurt schoon te houden. In gebouw Irene staan drie grijpers en zakringen in de hal. Tijdens een wandeling kan men hier gebruik van maken, zodat met elkaar de strijd aangegaan wordt tegen zwerfafval. De vraag is wel waar al dat zwerfafval gelaten moeten worden, misschien dat de gemeente daar nog over na wil denken.