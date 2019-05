Ontmoeting Oost en West in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Zaterdag 4 mei is de tentoonstelling ‘Japan’ geopend in Het Oude Raadhuis. Een goede opening valt en staat met een goede spreker en die was er! Voormalig Conservator van het Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch, Wim van Bergen, sprak met grote kennis van zaken en op een manier dat het boeiend was om naar te luisteren: Je stak er als luisteraar iets van op. Ook als kijker trouwens…

En wat is het een mooie serene tentoonstelling met kunstwerken die elkaar prachtig completeren. =De rolprenten (vroeg 20ste eeuw) uit de collectie van Oranda Jin, de hedendaagse keramische objecten van Marga Boogaard en van Anneke Harting ‘vertellen’ iedere een eigen verhaal. Eigenlijk hebben de keramische vormen van Marga Boogaard niet zoveel te maken met de Japanse cultuur, toch zit er in het werk een Oosterse verstilling en schoonheid. Het worden twee werelden die samen vloeien, waar Oost en West elkaar ontmoeten.

Anneke Harting heeft zich voor deze tentoonstelling geheel kunnen uitleven. Haar ooit gemaakte reis naar Japan zorgde voor meer dan genoeg inspiratie. Terecht was er een blije koper voor het Japanse huis met daarnaast een bonsai boompje, één van de Japanse symbolen en dat was niet het enige verkochte werk. De Azalea Mollis Ikebana arrangementen van Leomiek Tesselaar maakten het geheel compleet.

De Japan tentoonstelling bezoeken is een verademing voor een ieder die wel een beetje genoeg heeft van deze hectische tijd. De tentoonstelling ‘Japan’ is tot en met zondag 16 juni te bekijken. Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is geopend van donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Janna van Zon

Foto: www.kicksfotos.nl