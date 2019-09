Ontberingen in de Alpen voor TeamTimmerman

Aalsmeer – Op 6 en 7 september hebben veertien fietsers van TeamTimmerman met succes de ÖtztalerRadmarathon gefietst. Deze tocht van 238 kilometer met vele zware beklimmingen ging door de Oostenrijkse en Italiaanse Alpen. Het onstuimige weer zorgde ervoor dat de tocht nog zwaarder werd dan gedacht. In de kou en met natte sneeuw om de oren trapten de fietsers zich bij iedere beklimming weer naar boven. Des te groter was de prestatie voor deze veertien deelnemers toen zij over de finish kwamen.

Binnen hun netwerk hadden verschillende leden sponsors gevonden die tegenover deze prestatie een mooi geldbedrag voor het goede doel beschikbaar wilden stellen. Het goede doel dat TeamTimmerman dit jaar heeft gekozen is de Mike Multi Foundation. De opbrengsten van de verschillende activiteiten van dit jaar zullen aan het einde van 2019 in de vorm van een cheque overhandigd worden aan deze stichting. Het bedrag staat echter nu nog niet vast. Het kan nog oplopen.

Op zondag 29 september organiseert TeamTimmerman namelijk weer met veel enthousiasme de jaarlijkse fietstocht, Tour de Poel. Deze tocht, waarvan de start en finish weer bij het Westeinder Paviljoen bij het Surfeiland zullen zijn, wordt uitgezet in verschillende afstanden, namelijk 110, 70, 40 en 10 kilometer. Voor ieder wat wils dus. Het inschrijfgeld voor deze tocht komt in z’n geheel ten goede aan de Mike Multi Foundation. Kinderen onder de 16 jaar mogen gratis meefietsen. Als u meefietst krijgt u een stempelkaart. Op vertoon van deze kaart kunt u bij de controlepost een heerlijk kopje koffie met appeltaart nemen tegen een gereduceerde prijs.

Kunt u of wilt u niet fietsen maar wel het goede doel steunen, dan is er de mogelijkheid om een donatie te doen via Stichting Team Timmerman NL60RABO 0395.3130.66. Via Facebook of www.teamtimmerman.nl blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.