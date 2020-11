Online pubquizzen dit weekend in Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 6 november zal het team van de ‘Mark en Eric Show’ nog een keer de pubquiz spelen met alle kijkers en luisteraars van Radio Aalsmeer. De populaire quiz, die in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en omstreken wordt meegespeeld, heeft voor veel gezelligheid gezorgd tijdens de eerste quarantaineperiode. Gemiddeld deden meer dan 150 teams per keer mee. Nederland zit weer in een gedeeltelijke lockdown, dus tijd voor gezelligheid! Neem het vanuit je eigen huiskamer op tegen familie of vrienden die aan de andere kant van het land wonen. Het is een algemene quiz waar iedereen aan mee kan doen.

Mark en Eric Pubquiz Show

De ‘Mark en Eric Pubquiz Show’ is vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Meedoen is gratis en kan via Radio Aalsmeer TV (Caiway kanaal 12, of radioaalsmeer.nl/tv). Op www.markeneric.nl is een digitaal antwoordformulier te vinden die tijdens de quiz gebruikt kan worden. Tevens staat op deze website alle informatie over deelname.

“Er is momenteel weinig te doen in Aalsmeer en daarom zorgen wij voor gezelligheid en verbondenheid in de huiskamers”, aldus Eric Spaargaren. “En omdat de vorige uitzendingen zo’n succes waren, konden we bijna niet anders dan het nog een keer organiseren.”

Online pubquiz café Joppe

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 7 november organiseert café Joppe weer een online pubquiz. Er gaan negen rondes gespeeld worden met leuke vragen waaronder een afbeeldingsronde en een muziekronde. En tijdens deze ronde wordt op een heel speciale verrassing getrakteerd. Meedoen kan veilig thuis achter de pc of laptop. Via een livestream op de Joppe Facebookpagina kan ingelogd worden. De pubquiz begint om 20.30 uur en duurt tot rond 23.30 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 2,50 euro per persoon.