Online kerstshop voor tehuis in Oeganda

Aalsmeer – De vrijwilligers van de Hervormde Dorpskerk Aalsmeer keken uit naar een gezellige dag in gebouw Irene waar iedereen in en uit zou kunnen lopen tijdens de jaarlijkse kerstmarkt. Er zouden allemaal gezellige kraampjes staan vol met mooie en gezellige spulletjes en allemaal voor het fantastische goede doel: Het dak erop in Oeganda.

Helaas, corona gooit roet in het eten, maar toch niet helemaal. De meiden van het tehuis in Oeganda verlangen naar een mooi eigen slaapvertrek en dus is een oplossing bedacht: Het wordt een online kerstmarkt. Met man en macht wordt op dit moment gewerkt om toch kerstspullen te gaan verkopen. Aanstaande vrijdag 3 december gaat de kerstshop om 19.00 uur online.

Er is een online loterij, waarmee een hele leuke kerststal te winnen is, er zijn mooie kerstkaarten te koop, evenals leuke vogelvoeder spulletjes, koffie presentjes, mondkapjes, erwtensoep en nog veel meer. Neem een kijkje in de leuke online kerstshop (www.hervormdaalsmeer.nl/kerstmarkt) en help de meiden van het tehuis in Oeganda een mooie slaapzaal te geven.

Het ophalen van de gewonnen en de leuke gekochte spullen kan op de zaterdagen 11 en 18 december tussen 11.00 en 14.00 uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Voor de eerste 25 klanten die op de fiets de spullen komen halen ligt er zelfs een hele leuke gratis fietstas klaar!