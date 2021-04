Online collegereeks over literatuurgeschiedenis

Amstelveen – In mei organiseert de Bibliotheek Amstelland samen met Stichting Oud geleerd, Jong gedaan een 4-delige online collegereeks speciaal voor 55-plussers. Het onderwerp dat centraal staat is ‘Nederlandse literatuurgeschiedenis’.

Tijdens deze reeks vertelt studentdocent Katja van Rooten over de Nederlandse literatuurgeschiedenis. De colleges zijn onderverdeeld in verschillende periodes. In het eerste college wordt de literatuur in de Middeleeuwen besproken. Tijdens het tweede college gaat het over de literatuur uit 1500 tot 1750. Het was een roerige politieke tijd en dat zien we ook terug in de literatuur. Het derde college gaat over de literatuur van 1750 tot 1900. In die tijd ontstond de roman en begonnen schrijvers zichzelf steeds meer centraal te zetten. Het laatste en vierde college behandelt de literatuur van de 1900 tot en nu en gaat over vernieuwingen en de toekomst van de literatuur.

De Bibliotheek Amstelland organiseert deze interactieve online collegereeks samen met Stichting ‘Oud Geleerd Jong Gedaan’, zodat generaties worden verbonden en kennis wordt gedeeld. De colleges zijn speciaal voor senioren die een cognitief uitdagende activiteit willen volgen.

Praktische informatie:

– Plaats: Online via ZOOM

– Data: 7, 14, 21 en 28 mei van 10.30 tot 11.30 uur.

– Kosten: leden €15,- en niet-leden €30,- euro.

– Eén kaartje geeft toegang tot alle vier de colleges. Uiteraard is het niet verplicht om alle vier de colleges te bezoeken.

Meer informatie en Kaartjes zijn te koop via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl

Foto: Marcel Krijgsman (Oud Geleerd Jong Gedaan).