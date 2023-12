Onderzoek naar definitieve oplossing voor zakkende Baambrugse Zuwe

Vinkeveen – De gemeente gaat komende periode onderzoeken wat de beste aanpak is om te komen tot een permanente oplossing voor de Baambrugse Zuwe. Door de slappe ondergrond verzakt de weg en komt hij soms deels onder water te staan. Ook dient de waterleiding onder de weg vervangen te worden. 11 december j.l. schetste de gemeente tijdens een drukbezochte inwonersbijeenkomst wat de aanpak is om te komen tot een permanente oplossing. De Baambrugse Zuwe is ooit ontstaan als een weg door een moerassig landschap. Die zachte ondergrond zorgt er voor dat de weg wegzakt. Door jaarlijks delen van de weg van een nieuwe laag asfalt te voorzien, blijft de weg net boven het waterpeil van de naastgelegen sloten. Door de weg steeds op te hogen met een nieuwe laag asfalt is op sommige plaatsen een pakket ontstaan van bijna 2 meter. Dit geldt niet voor de eerste 900 meter, komende vanuit het dorp. Dit deel van de Baambrugse Zuwe is onderheid en zakt niet.

Geen water

Afgelopen jaar is de waterleiding van Vitens op verschillende locaties gebroken waardoor aanwonenden geen drinkwater meer kregen. De breuken ontstaan omdat de leidingen bijna aan het einde van hun levensduur zijn, gemaakt zijn van breekbaar cement, de ondergrond niet stabiel is en omdat constant het gewicht van het asfalt op de leidingen drukt. Om de leidingen te bereiken, moet waterleidingsbedrijf Vitens dikke lagen asfalt openbreken. De weg moet daarom soms voor meerdere dagen worden afgesloten.

Niet eenvoudig

Tijdens de inwonersbijeenkomst in De Boei liet wethouder Anja Vijselaar de ruim 60 aanwezigen weten dat de gemeente wil stoppen met de aanpak waarbij de weg steeds weer iets wordt opgehoogd met een nieuwe laag asfalt. ,,We gaan grondig onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een permanente oplossing. We kijken daarbij ook hoe we de weg veiliger kunnen maken. Een oplossing zal niet eenvoudig zijn en een flink bedrag kosten. Sinds de aanpak van het eerste deel van de weg, in 2012, zijn er allerlei nieuwe materialen en methoden ontwikkeld. We gaan onder andere onderzoeken of dat mogelijkheden biedt om tot een permanente oplossing te komen die eenvoudiger en voor minder geld uit te voeren is.’’ De verwachting is dat de onderzoeken tussen de 3 en 9 maanden in beslag nemen. Aansluitend moet de gewenste oplossing worden uitgewerkt en zal de gemeenteraad worden gevraagd het benodigde budget ter beschikking te stellen. Als de raad akkoord is, kan op zijn vroegst in 2026 met het werk begonnen worden.

Waterleiding Vitens

Gezien de problemen met de waterleiding en de leveringsplicht die Vitens heeft, start het waterleidingbedrijf een onderzoek om te kijken of de huidige cementen leiding wellicht vooruitlopend op de renovatie van de Baambrugse Zuwe kan worden vervangen. De leiding ligt nu onder de weg en Vitens gaat onder andere onderzoeken of aanleg naast de weg mogelijk is. Uiterlijk eind volgend jaar moet hier meer duidelijk over zijn. Met de gemeente is afgesproken dat als Vitens vooruitlopend op de renovatie van de Zuwe de waterleiding vervangt, dit moet passen in de permanente aanpak die de gemeente kiest. Wethouder Vijselaar beloofde de aanwonenden van de Baambrugse Zuwe op de hoogte te houden van de onderzoeken en de resultaten. Dit gebeurt onder andere via de gemeentelijke website. Ook wordt er in ieder geval voor de zomer opnieuw een inwonersbijeenkomst gepland om de stand van zaken van dat moment te bespreken.

Fotobijschrift: De Baambrugse Zuwe in Vinkeveen