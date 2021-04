Onderscheiding voor vijf inwoners in Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen maandag 26 april, de dag voor Koningsdag, zijn in Aalsmeer vijf inwoners bekroond met een Koninklijke Onderscheiding. De lintjesregen vond volgens de corona-regels en in een ruim ingerichte trouwzaal plaats. De vijf inwoners werden toegesproken door burgemeester Gido Oude Kotte, de versierselen echter moesten de echtnoten of echtgenotes opspelden. Uiteraard werd de toch heel gezellige bijeenkomst afgesloten met een toost met oranje champagne.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn dit jaar de heren Jos Terlouw, Dik Vollmuller en Lennart Bader en de dames Lous Zandvliet en Annie Mariën.

In Haarlemmermeer hebben Peter de Raaf uit Rijsenhout en Piet Ravensbergen uit Aalsmeer een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt gekregen voor hun vele vrijwillige verdiensten voor de samenleving.