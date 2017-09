Onderscheiding voor Karin de Veij van de Wereldwinkel

Aalsmeer – Ze was er beduusd van, moest zelfs een traantje wegpinken. Karin de Veij, de rots in de branding van de Wereldwinkel, is zaterdagmiddag 30 september benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding kreeg zij uit handen van burgemeester Jeroen Nobel in bijzijn van heel veel vrijwilligers van de Wereldwinkel, haar echtgenoot, zoon en dochter en haar moeder tijdens het feestje op het Molenplein ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Wereldwinkel.

“Je bent trouw, loyaal, betrokken en sociaal”, complimenteerde de burgemeester Karin. “Je bent er vanaf het eerste uur bij, regelt heel veel zaken, richt de winkel in en je staat ook wekelijks 20 uur in de winkel.” Hij haalde tevens haar vrijwilligerswerk aan voor het levendig houden van de Zijdstraat binnen de stichting Meer Aalsmeer. “Jij verdient iets bijzonders”, zo zei hij. Karin zelf was diep geroerd en nam met een lach en een traan de onderscheiding in ontvangst.

In haar dankwoord benadrukte Karin haar werk voor en in de Wereldwinkel geweldig te vinden. “Ik doe het met zoveel plezier, met zoveel leuke collega’s. Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen en hiermee een steentje kan bijdragen aan een eerlijke verdeling van arm en rijk in de wereld. Ik ben een gezegend mens en ik krijg er nog een lintje voor ook.”

Foto: www.kicksfotos.nl