Onderhoud Kaagbaan: Schiphol trakteert

Aalsmeer – Sinds vandaag, maandag 19 februari, wordt onderhoud gepleegd aan de Kaagbaan en dit betekent onder andere in Aalsmeer meer overlast van vliegtuigen. Schiphol gaat immers ter vervanging gebruik maken van andere start- en landingsbanen zoals de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Ruud Sondag, CEO Royal Schiphol Group: “Het onderhoud aan de Kaagbaan is nodig. Niet alleen om de baan veilig en in goede conditie te houden, maar ook om de baan en de rest van de luchthaven te verduurzamen. We doen er alles aan om de hinder zo minimaal mogelijk te houden, maar weten dat dit niet altijd lukt. Dat vinden we erg vervelend voor omwonenden.”

Om de impact van de hinder te beperken heeft een groot deel van de inwoners een brief ontvangen van Schiphol met de mogelijkheid om een cadeautje uit te zoeken. En de keuze hierin is groot, van fotolijstjes, kaarsen en spelletjes tot chocola, wijn en een bioscoopkaartje. Het cadeautje kan ook weggegeven worden, er is de mogelijkheid om een donatie te doen aan de Voedselbank. De meningen in Aalsmeer over deze traktatie zullen verdeeld zijn. De een zal positief reageren en dit gebaar van de ‘buurman’ op prijs stellen, een ander zal het zien als onheilspellend. “Een cadeau van Schiphol, dan gaat de overlast gaat vast heftig worden…”

Het groot onderhoud aan de Kaagbaan duurt tot en met 25 april. Kijk voor meer informatie op schiphol.nl/kaagbaan. Voor vragen kan contact opgenomen met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol via 020-6015555 of ga naar de website bezoekbas.nl.