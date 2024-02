Onbeperkt Geslaagd Carnavalsfeestje

Aalsmeer – Voor de eerste keer werd er tijdens de Carnavalsperiode een groot feest georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. In samenwerking met Carnavalsvereniging De Pretpeurders en met ondersteuning van Ons Tweede Thuis organiseerde Stichting Dag van je Leven vrijdagmiddag 17 februari dit gezellige feest.

In de ochtend werd de grote zaal door de vrijwilligers van de carnavalsvereniging mooi aangekleed en na de lunch was iedereen klaar voor het feestgedruis. Rond één uur kwamen de bussen van Stichting Veteraan Autobussen en Ons Tweede Thuis de eerste feestvierders al brengen. Clowns Fieps en Catootje vingen ze op en de gezelligheid kon beginnen. Iedereen zag er zeer feestelijk en grappig verkleed uit, maar het schattige engeltje Krissie en de stoere Indiaan waren door jeugdprins Stijn en jeugdprinses Nève uitgekozen als winnaars van de wedstrijd wie het leukst verkleed was en kregen een echte oorkonde. Tijdens de vrolijke liedjes van DJ Bas van Bass4Events, de optredens van zangeres Kimberly Hennipman en de Zingende DJ Dennis, werd door de meer dan 150 gasten enthousiast gedanst en de nodige polonaises gelopen. Uiteraard feestten de Prins en zijn gevolg lekker mee.

Na de uitgedeelde zakjes chips en de vele glazen frisdrank die gedronken werden, was het na twee uurtjes tot verdriet van velen toch echt tijd om weer naar de woningen of dagvoorzieningen terug te keren. Het werd een Onbeperkt Verdraaid Geslaagd Carnavalsfeestje dat zeker voor herhaling vatbaar is! Meer zien van dit leuke feestje? Ga dan naar de Facebookpagina https://www.facebook.com/dagvanjeleven

Foto’s: Ragnar van Beek