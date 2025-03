Old Stars vermaken zich bij Only Friends

Aalsmeer – De walking footballers van FC Aalsmeer hebben, ter afwisseling van hun wekelijkse partijtje op woensdagochtend, een bijzonder uitstapje gemaakt naar het unieke Friendship Sports Centre van Only Friends in Amsterdam-Noord. De Old Stars kregen een rondleiding op het hypermoderne sportcomplex van de club voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Only Friends telt, onder het motto ‘Je bent goed zoals je bent’, meer dan achthonderd leden en ze kunnen kiezen uit ruim dertig takken van sport.

Vriendschappelijk duel

Walking football is er een van en FC Aalsmeer was uitgenodigd voor een vriendschappelijk duel met Only Friends. Het Amsterdamse team, onder meer gesponsord door Ajax, bleek goed op elkaar ingespeeld en toonde een opvallend groot loopvermogen. Jonger en sneller dan het met enkele gastspelers aangevulde FC Aalsmeer was Only Friends de bovenliggende partij. Het leidde op een zonnige lentedag tot een nederlaag van 17-7. De gezamenlijke lunch na afloop smaakte er niet minder om.

Met het uitstapje maakten de ‘op safe’ spelende Old Stars reclame voor het walking football, waarbij fysiek contact, hardlopen en hoog spel taboe zijn. Het sociale aspect – na afloop bij een kopje koffie en een koek gezellig bijpraten – telt evenzeer.

‘Scoren’ op woensdag

Old Star Jan Prevoo: “We zijn super gastvrij ontvangen bij Only Friends en hebben een super leuke middag gehad. Het was een geweldige ervaring. De uitslag is van ondergeschikt belang.” Wie zich aangetrokken voelt door de gedachte op oudere leeftijd nog op het voetbalveld te kunnen ‘scoren’, kan elke week bij FCA aan de Beethovenlaan met eigen ogen aanschouwen hoeveel plezier walking football biedt. Geïnteresseerd? Kom op woensdag om 10.00 uur eens vrijblijvend langs bij de Old Stars van FC Aalsmeer.

Foto: De walking footballers van FC Aalsmeer en Only Friends. Foto: aangeleverd