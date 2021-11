OBS Kudelstaart Dalton in Sinterklaassfeer

Kudelstaart – Wat is het weer gezellig in OBS Kudelstaart Dalton. De school is helemaal in Sinterklaassfeer. Zo kan Sinterklaas lekker in de huiskamer op zijn stoel zitten en ook zijn bed staat klaar. En de Pieten kunnen aan de slag in de keuken. De juffen en meesters, maar nog meer de kinderen, zijn ook heel blij dat Sinterklaas de school komt bezoeken.

De echte Pieten hebben laten weten dat Sinterklaas op donderdag 2 december langs komt. De leerkrachten en leerlingen kijken uit naar het bezoek van de Sint en de Pieten en zullen zorgen voor een feestelijke ontvangst.