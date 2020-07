Nu verbouwing Albert Heijn in Oost

Aalsmeer – De Albert Heijn in Aalsmeer Oost is begonnen met de voorbereidingen voor een ingrijpende verbouwing. Klanten merken er nu nauwelijks iets van; vrijwel alles vindt nog achter de schermen plaats.

Dat verandert op zaterdag 25 juli om 14.00 uur. De winkel aan het Poldermeesterplein gaat dan dicht om te worden omgebouwd naar het allernieuwste concept. In de vernieuwde supermarkt is straks nog meer aandacht voor vers, lekker en gezond eten. De heropening vindt plaats op woensdag 5 augustus om 11.00 uur.

“De verbouwing blijft binnen de bestaande muren. Door een slimme herindeling krijgen we meer ruimte en kunnen we het versaanbod behoorlijk uitbreiden. We krijgen een moderne winkel waar je ook met zelfscan boodschappen kunt doen”, vertelt supermarktmanager Luuk Koole.

Wie wil weten hoe de vernieuwde winkel eruit gaat zien, kan een kijkje nemen bij de Albert Heijn aan het Praamplein 4a. Die supermarkt is al omgebouwd naar het nieuwste concept en heropende op woensdag 8 juli. “Tijdens onze sluitingsperiode ben je daar en bij Albert Heijn aan het Westwijkplein 7 in Amstelveen van harte welkom. Wij hopen onze klanten weer te zien op 5 augustus in onze vernieuwde winkel.”

Foto: Supermarktmanager Luuk Koole: “Albert Heijn Poldermeesterplein krijgt het allernieuwste concept.” Foto: Albert Heijn/Andries van der Ree