Nostalgische films in Abcoude￼

De Ronde Venen – Dit jaar bestaat de historische vereniging De Proosdijlanden veertig jaar. Mede om deze reden is de afgelopen maanden een reeks van nostalgische filmmiddagen georganiseerd. De middagen in Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen waren een enorm succes. De laatste voorstelling in deze reeks is zaterdag 1 juni a.s. in het Piet Mondriaanhuis te Abcoude, aan de Broekzijdselaan 46. De voorstelling begint om 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Kaarten zijn vanaf maandag 13 mei a.s. verkrijgbaar bij Fred Abcoude, Hoogstraat 32. De kaarten geven recht op toegang en een kop koffie of thee.

Abcoude vroeger

De filmfragmenten over Abcoude betreffen onder meer een vijftal filmpjes over Abcoude in de jaren 30 en 40 van E.J. Post. De films geven beelden van Abcoude en omgeving, met daarin ’t Meerhuis, activiteiten tijdens de feestweek en de huldiging van Nida Senff. Nida verwierf internationale faam door bij de Olympische Spelen in Berlijn (1936) een keerpunt te missen. Ze zwom terug om alsnog aan te tikken en vervolgens won ze de finale van de 100 meter rugslag na een furieuze eindsprint. Tevens beelden van de winters en zomers eind jaren dertig en veertig.

De belangrijkste filmdelen betreffen opnames uit 1963, gemaakt in opdracht van verzekeringsmaatschappij ‘Draagt Elkanders Lasten’. We zien het dorp en veel mensen in hun (werk-)omgeving. Ook kinderen op school krijgen ruimschoots aandacht. Tot slot hebben we wat films van A. Hartman over bejaardentochten uit 1949 en 1950, beide met een einde tijdens de kermis. Ton Pepping heeft deze films kunnen redden uit een afvalcontainer tijdens een opruiming. Het totale programma beslaat inclusief een pauze ruim twee uur.



Een filmfragment bestellen?

Maak een afspraak met de heer Arie Noteboom (notebooma@gmail.com). Neem daarbij een usb stick of disk mee. Als tegenprestatie vragen wij van u een donatie € 5,- per filmdeel (of een ruimer bedrag naar eigen goeddunken) t.b.v. de historische vereniging.

Voor de filmmiddag 18 mei in Vinkeveen zijn de kaartjes te koop bij Albert Heijn, Herenweg en Jumbo, winkelcentrum Zuiderwaard.