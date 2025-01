Noortje Franse: “Zaai is leerzaam en helpend”

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Noortje Franse straalt de rust zelve uit, door haar prachtige stem klinken woorden als muziek waar je blij van wordt. Naar haar luisteren betekent voeding krijgen. Zij koos ooit voor kinderverpleegkunde, het willen zorgen voor anderen maakt deel uit van haar wezen. Zij werd zelf moeder waardoor de wisseldiensten haar teveel werden. Zij vond een baan in de jeugdgezondsheidzorg waar haar belangstelling voor de psychosociale kennis steeds groter werd.

Gezocht en gevonden

Nu heeft Noortje nog een prachtige eigenschap en deze heet; Leerhonger. Leren en nog meer leren. Zij volgde meerdere opleidingen en genoot daarvan. Het was steeds weer een aanvulling op haar leergierigheid die haar de goede weg wees. “Door het leren ga je je steeds meer beseffen dat hoe meer je weet, hoe minder je weet. Het is nooit genoeg! Altijd zijn er weer nieuwe interessante invalshoeken die je nieuwsgierig maken. Maar wanneer theorie en praktijk gaan samen vallen dan komt er een moment dat je voelt: Nu ben ik in staat om ook anderen te helpen. Ik heb gezocht en gevonden, alles wat ik voelde werd door de contextuele therapie vorm gegeven. Het is een systeemvorm waardoor je beter leert begrijpen waar je vandaan komt.”

Trainingen

Je zelf leren kennen, durven kijken naar de triggers , daar kun je heel veel van leren, maar dan moet je wel de juiste tools aangereikt krijgen. Noortje Franse heeft deze wetenschap in huis. Haar eigen leerproces en het werken met gezinnen zijn hier debet aan. Zij zag binnen de jeugdzorg een groot tekort aan kennis. Daarom geeft zij nu – naast haar eigen praktijk – ook trainingen aan hulpverleners. Noortje geeft hen een dieper inzicht. Zij laat zien wat er gebeurt binnen de gezinnen die zij begeleid. Dat zorgt voor een andere interpretatie en oordeel. “Het mooie van mijn trainingen is dat mensen zich bewust worden waar zij vandaan komen, wat loyaliteit is, hoe je kunt kijken naar het verleden, dat het mogelijk is zelf zaken te veranderen waar je tegen aanloopt. Ik kan het leven lichter maken en begrijpelijker. Je leren hoe je jezelf leert kennen.” Dat haar kennis grote waardering krijgt bewijst haar drukke praktijk en ook wordt zij steeds meer gevraagd voor trainingen. Zij leert haar cliënten bekend en vertrouwd raken met het onbekende. Binnen haar therapiepraktijk helpt Noortje Franse jong volwassenen en volwassenen met een trauma op weg, geeft zij relatie therapie en werkt met de door wetenschap erkende EMDR methode (meer info via google). Of zij een praktijk-voorbeeld kan geven? Lang hoeft Noortje niet na te denken. Een jonge vrouw met straatvrees, had al meerder wegen bewandeld zonder resultaat, maar nadat zij vier keer de EMDR methode kreeg toegepast was haar straatangst verdwenen. Dat telt ook voor vliegangst en andere angsten. “Je kunt jezelf geen groter cadeau geven”, is de reactie van degenen die nu angstvrij leven.

Nuttig en leuk

“Mijn wereld is weer zoveel groter geworden door Zaai. Ik heb veel gestudeerd en dat vond ik heerlijk maar ondernemen is niet mijn vak. Maar wat Zaai mij biedt is zo leerzaam en helpend. Je hebt anderen nodig om je wakker te schudden”, lacht Floortje. “Zaai is heel nuttig en heel leuk. Ik heb het erg naar mijn zin bij Zaai.”

Foto: Noortje Franse (aangeleverd)