Noord-Holland sluit aan op Meld Misdaad Anoniem

Amstelland – De provincie Noord-Holland streeft ernaar de eerste provincie te zijn waarin alle gemeenten zijn aangesloten bij het netwerk van Meld Misdaad Anoniem. De provincie Noord-Holland vraagt alle Noord-Hollandse gemeenten om mee te doen en biedt de gemeenten aan om de aansluitkosten bij Meld Misdaad Anoniem (M.) te betalen. Hiervoor hebben de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, en de burgemeester van Velsen, Frank Dales, en de directeur van Meld Misdaad Anoniem, Michaël van Straalen, donderdag 31 oktober een convenant ondertekend.

Bij Meld Misdaad Anoniem kunnen inwoners en ondernemers anoniem zaken melden, waarvan zij vermoeden dat er criminele of kwade bedoelingen in het spel zijn. De meldingen lopen uiteen van geweld, drugshandel en diefstal tot radicalisering, fraude en milieucriminaliteit.

Gelijkwaardige informatiepositie

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland: “Ik vind het belangrijk om gezamenlijk als Noord-Holland een vuist te maken. Hoe collectiever we deelnemen, des te krachtiger wij onszelf maken bij de bestrijding van criminaliteit en ondermijning. Het is belangrijk dat de burgemeesters beschikken over een gelijkwaardige informatiepositie.”

De melding wordt alleen doorgestuurd naar de politie en andere opsporingsdiensten als deze concreet is en de anonimiteit van de melder kan worden gewaarborgd. Maar ook voor gemeenten kan de informatie nuttig zijn. Gemeenten ontvangen deze signalen, bijvoorbeeld over fraude met uitkeringen of ondermijning, alleen als zij zijn aangesloten op het netwerk van Meld Misdaad Anoniem.

Burgemeester Frank Dales: “Ik vind het van groot belang dat we deze vorm van criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren van onze inwoners hard nodig.”

Foto: Provincie Noord-Holland, v.l.n.r: Frank Dales, Arthur van dijk, Michaël van Straalen.