Nominatie voor Connie Fransen van bibliotheek

Amstelland – Met trots laat de Bibliotheek Amstelland weten dat Connie Fransen, lees- en mediaconsulent bij de bieb, één van de drie kanshebbers is voor de titel NBD Biblion Jeugdspecialist 2019. Op 26 juni, als de Nederlandse Kinderjury bekend maakt welk boek het leukste boek van het afgelopen jaar is, wordt ook bekend of Connie de titel wint.



De Aalsmeerse werkt in het team Educatie & Programmering en is daarin een mentor voor nieuwe collega’s. Ze wordt al jaren bijzonder graag gezien door leerkrachten, directie en leerlingen op de scholen in de regio. Ze geeft de training Open Boek waarbij ze haar deskundigheid op het gebied van leesplezier gebruikt om gemotiveerde leescoördinatoren op te leiden. Haar creativiteit zet ze in voor mooie werkvormen voor het onderwijs, maar ook thuis, achter haar schildersezel.



NBD Biblion is een samenwerkingsverband van Nederlandse openbare bibliotheken, uitgevers en boekhandelaren. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de bibliotheek-, de uitgevers- en de boekhandelswereld. De NBD Biblion Jeugdspecialist is een goede verbinder tussen kinderen en de collectie en programmering van de bibliotheek. Leesplezier is een belangrijk instrument om de lees- en taalvaardigheid te vergroten en de jeugdspecialist weet uit ervaring dat er een boek is voor ieder kind en dat ieder kind plezier in lezen kan beleven. Vanuit die overtuiging is hij of zij in staat om op inventieve en inspirerende wijze kinderen boeken te laten ontdekken. Kennis van de collectie van de bibliotheek, basisscholen, van het aanbod van jeugdboeken en van de diverse doelgroepen, bijvoorbeeld moeilijk lezende kinderen, zijn daarbij vanzelfsprekend.

De Bibliotheek ziet het oordeel van de vakjury op 26 juni met vertrouwen tegemoet. “We zijn heel trots op haar top 3 positie. Wij weten wat Connie in huis heeft en wat zij voor de Bibliotheek, de scholen en leerlingen betekent, en vinden het geweldig dat dit nu ook breder wordt gezien. Go Connie!”, besluit Gertrude Hoogendoorn, manager educatie en programmering bij de Bibliotheek Amstelland.