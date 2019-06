“Nog nooit zullen grote hagelstenen gezien”

Aalsmeer – “Nog nooit zulke grote hagelstenen gezien”, “Wat een knoeperds” en “Ik dacht even dat het dak ging instorten.” Enkele opmerkingen over het noodweer vanaf rond middernacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni en dan met name over de enorme hagelstenen die naar beneden kwamen. Natuurlijk wel eens gezien op filmpjes en foto’s, maar niet in het echt en zo dichtbij.

Er werd in eerst instantie code geel afgegeven door het KNMI, maar niet veel later werd dit opgeschaald naar code oranje en hiervan bleek in de regio Amsterdam Amstelland geen woord gelogen. Heel harde regen, een hagelbui met stenen bijna zo groot als pingpongballen en met flinke onweer en bliksem, waarvan de klappen heel veel mensen hebben doen opschrikken.

In Aalsmeer lijkt de schade mee te vallen. Natuurlijk veel takken van bomen en her en der wateroverlast, maar de buurgemeenten zijn meer getroffen door het noodweer. Zo zijn in Amstelveen en Amsterdam behoorlijk veel bomen omgewaaid, zijn takken van bomen afgebroken en is er wateroverlast ontstaan. De Oranjebaan in Amstelveen is zelfs afgesloten vanwege grootschalige opruimwerkzaamheden. In het Amsterdamse Bos zijn eveneens enkele bomen geveld, maar hier lijkt de schade mee te vallen.

In Vinkeveen is er een windhoos geweest, die onder andere de feesttent van Vinkevest heeft ontmanteld. In Aalsmeer was er in deze gelijk de angst om de tenten in de Hornmeer, waar op het terrein van FC Aalsmeer dit weekend het Weekaatje plaats gaat vinden. Het terrein is drassig, maar de storm heeft de leuke wigwams gelukkig gespaard.

De brandweer Amsterdam-Amstelland is maar liefst 150 keer uitgerukt vannacht. En ook vandaag, donderdag, blijft het druk met opruimen van alle stormschade. Wat een weer!