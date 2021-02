Update ijsbaan:

Kudelstaart – “Onze ijsmakers zijn druk bezig om onze mooie natuurijsbaan in Kudelstaart in orde te maken. Vanmiddag (dinsdag) is helaas nog te vroeg, maar zoals het er nu uitziet hopen wij morgenochtend open te gaan.

In de loop van de dag horen jullie of dit definitief door kan gaan. Houd dus onze facebookpagina in de gaten en maak je vast klaar voor veel ijsplezier.” Schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart. Adres van de ijsbaan is Wim Kandreef (bij de sportaccommodaties).