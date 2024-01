Nog meer leesplezier op basisschool De Brug

Aalsmeer – De kinderen van basisschool De Brug werden de eerste week na de kerstvakantie verwelkomd in een vernieuwde schoolbibliotheek. Met driehonderd nieuwe boeken en een nieuwe inrichting kunnen alle leerlingen weer heel veel leeskilometers maken en wegdromen bij mooie verhalen. Voor de herfstvakantie hebben alle kinderen heel veel rondjes gerend om geld te verdienen voor nieuwe boeken in de bibliotheek. Daarbij zijn de oude afgeschreven boeken verkocht.

Ook het schoolbestuur van Stichting Jong Leren vindt lezen heel belangrijk en heeft al haar scholen een bijdrage voor nieuwe boeken gegeven. Bij elkaar heeft dit meer dan 5000 euro voor nieuwe boeken opgeleverd. Met dit geweldige bedrag zijn er 300 nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek besteld. De kinderen mochten daarvoor hun wensen aan de leerkrachten doorgeven. De komende maanden worden ook nog nieuwe informatie boeken bij de lesthema’s aangeschaft.

Tenminste drie keer in de week krijgen de kinderen de tijd om lekker in een boek te duiken. Dan wordt er in alle groepen gelezen in een eigen leesboek of voorgelezen. Daarna is er tijd om na te praten over de mooie verhalen en elkaar te inspireren. Dat is heel belangrijk voor de leesbevordering en het leren van technisch en begrijpend lezen. Leerlingen van de bovenbouw helpen om de bibliotheek netjes te houden. Met de nieuwe inrichting en boeken kunnen de kinderen van De Brug weer veel leesavonturen beleven.