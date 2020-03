Nog 2 zebrapaden erbij

Aalsmeer – Ze lijken als paddestoeltjes uit de grond te komen in Aalsmeer: Zebrapaden. Na het realiseren van een tweede zebrapad op de Stationsweg is begin maart een ‘strepenpad’ geschilderd bij de Hortensialaan en afgelopen week is een overzichtelijke oversteek gemaakt voor voetgangers en fietsers bij de Zwarteweg.

Het zebrapad bij de Hortensialaan is op verzoek van bewoners en schooljeugd uit het Maarse & Kroonhof aangelegd. Eén van de initiatiefnemers is Vera, leerlinge van de Jozefschool. Zij liep, tot voor kort en hopelijk binnenkort weer, iedere dag naar school en moest de Hortensialaan oversteken om richting de Gerberastraat te gaan. De weg is behoorlijk breed en wordt veel gebruikt door auto’s en bussen. Best ingewikkeld dus om veilig naar de overkant te lopen. Het zebrapad gaat nog feestelijk ingebruik genomen worden door de gemeente en de leerlingen van de Jozefschool, maar een datum is vanwege de coronacrisis nog niet geprikt.

Ook de oversteek bij de Zwarteweg kon wel een veilige oppepper gebruiken, zo vond het college en vele inwoners zullen het eens zijn met deze beslissing van de bestuurders. De verkeersdichtheid op de Stommeerweg en Kudelstaartseweg is hoog en veel verkeer slaat bij de Zwarteweg af richting (bedrijventerrein) Hornmeer. De fietsoversteek hier was echter niet heel duidelijk. Het fietspad is vorige week opnieuw geasfalteerd en, net als bij de Beethovenlaan, rood gekleurd. Direct daarachter is nu ook een zebrapad aangelegd. Veiliger voor het langzame verkeer en overzichtelijker voor auto’s, vrachtwagens en motoren. Voor deze verkeersaanpassing staat overigens geen feestje gepland. Gewoon klaar voor (veilig) gebruik.