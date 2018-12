Nieuwjaarsduik uitgebreid voor helden onder de twaalf

Uithoorn- De grote nieuwjaarsduik aan het Uithoornse Marktplein wordt uitgebreid meteen speciaal kindergedeelte. Dat heeft organiserende vereniging Michiel de Ruyter vandaag bekendgemaakt. Deelnemers onder de twaalf jaar mogen in een‘bibberbad’ op de kade een plons wagen.

“Opdeze manier hoeven de jongste deelnemers niet helemaal kopje onder de Amstel in”, legt de organisatie uit. “Maar ze hoeven absoluut niet bang te zijn dat ze een deel van de ervaring missen hoor. We laten ons ‘bibberbad’ vollopen met hetzelfde Amstelwater, dus ook kinderen kunnen zich opmaken voor een frisse uitdaging. En springen is natuurlijk het leukst als je dat doet met klasgenoten, vriendjes, vriendinnetjes en familie. Wie van jullie duikt er als eerst het water in?”

nieuwjaarsduik is een sponsorduik om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Daarom kun je van tevoren je best doen om zoveel mogelijk geld bij vaders, moeders, opa- en oma’s, ooms en tantes in te zamelen. Voor meer info, kijk opwww.mdr.nu en klik op de flyer. Hier kun je ook een sponsorformulier vinden om uit te printen.