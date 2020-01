Nieuwjaarsduik Oosterbad: Koud, maar gezellig

Aalsmeer – Inmiddels een traditie, de jaarlijkse nieuwjaarsduik in Het Oosterbad. Ook deze woensdag 1 januari stond deze activiteit op het programma van het natuurzwembad aan de Mr. Jac. Takkade. De nieuwjaarsduik in Het Oosterbad wordt officieel erkend en dus gesponsord door Unox en daarom kregen alle aanwezigen, zowel de kijkers als de springers, een mooie oranje ijsmuts uitgereikt.

Terwijl Loeki Brommer van Het Oosterbad nog volop in touw was om alle voorbereidingen te treffen, druppelen even voor half twee de eerste gegadigden binnen. Naarmate de klok twee uur naderde werd het steeds drukker en maakte menig ‘bikkel’ zich op voor de sprong in het koude water. Nadat de aanwezigen toegesproken waren door voorzitter Goos Bartels en er een warming-up was gehouden, werd er afgeteld, van tien naar één…

De meesten sprongen er direct in, anderen hadden iets meer tijd nodig om de sprong te wagen, maar iedereen die het voornemen had genomen om de nieuwjaarsduik te maken, is in het koude water gesprongen. Een tweede keer te water zat er, in tegenstelling tot andere jaren, niet in. Daarvoor was het met een temperatuur van slechts 2 graden te koud.

Snel het water uit, handdoek om en afdrogen en aankleden. Daarna natuurlijk nog nagenieten met warme chocolademelk of erwtensoep. Tot slot naar huis met het officiële bewijs op zak: ‘Duikheld 2020’. Al met al een gezellige, en volgens een deel van de springers heerlijke, start van 2020. “Het was wel koud, maar ik doe het zo weer”, aldus één der deelnemers.

Foto’s: www.kicksfotos.nl