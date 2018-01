Nieuwjaarsconcert Tavenu goed bezocht

De Kwakel – Het nieuwjaarsconcert van Tavenu op zaterdag 6 januari was erg geslaagd. Het Dorpshuis De Quakel was gezellig vol met orkest, band en bezoekers.

Het publiek genoot van het luchtige Breakfast Melody en musical hits, zoals de tune uit The Phantom of the Opera, I don’t know how to love him uit Jesus Christ Superstar, melodieën uit The West Side Story en Do re mi uit The sound of Music. Ook liet het Orkest van De Kwakel een paar stukjes uit de muziek die op het concours gespeeld was, horen. Daarna werd geproost op het nieuwe jaar en werd Happy New Year van ABBA gespeeld. Hierna nam de coverband New Old Stock het over en werd er gezellig nagepraat en gedanst.

Het orkest gaat nu oefenen voor het midzomeravondfestival, dat dit jaar gehouden wordt op zaterdag 23 juni. Op dit midzomeravondfestival zal het orkest “only hits” ten gehore brengen. Mochten er mensen zijn die graag mee willen doen aan het midzomeravondfestival van Tavenu, stuur dan een mail naar tavenudekwakel@gmail.com.