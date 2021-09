Dierenweide erbij voor de kinderboerderij

Aalsmeer – Het is al weer enige tijd geleden dat de renovatie-werkzaamheden in het park rondom de kinderboerderij plaatsvonden. Doordat het pad om de boerderij werd verlegd kreeg Boerenvreugd er een stuk wei bij aan de achterzijde van het terrein.

Het stuk grond bleek echter te drassig te zijn om goed te kunnen gebruiken en ook was er teveel hoogte verschil. Afgelopen week is het stuk wei onder handen genomen. Door de gemeente is er zo’n 250 m3 grond bij gestort, zodat de wei vlakker is geworden.

Met het ophogen van de weide is de verwachting dat de wei ook droger zal blijven, zodat de dieren geen natte hoeven krijgen. Nu nog even wachten tot het ingezaaide gras gaat groeien en dan kunnen de dieren lekker rondlopen in de nieuwe wei.