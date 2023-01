Nieuwe voorzitter voor Videoclub Aalsmeer

Aalsmeer – “Terugkijken is best wel eens leuk. Waar lag mijn ambitie om twee en twintig jaar geleden het voorzitterschap van de Videoclub Aalsmeer op me te nemen. Het moest er in mijn ogen wel toe doen. De club moest er iets aan hebben en zelf wilde ik er ook plezier aan beleven.” Aan het woord de scheidend voorzitter Gerard van Schie, woonachtig in Heemstede die tijdens de recent gehouden algemene ledenvergadering de voorzittershamer overdroeg aan medeclublid Henk Westerhof.

Van Schie: “De Videoclub zat in het jaar 2000 met fotografie en film volop in de digitale omslag. Het ging allemaal zo snel. Als je wat had aangeschaft, kon je bij wijze van spreken een jaar later alweer opnieuw beginnen. We leefden in een snelle tijd, waarbinnen technische hoogstandjes en vernieuwingen haast niet bij te houden waren. Mijn credo als kersverse voorzitter was dan ook: ‘Samen creatief op de snelweg naar digitaal’. Of dit voor de een al werkelijkheid was en voor de ander pas over enkele jaren maakte mij niet uit. Als de helpende hand er maar was om de ander over de drempel te zetten. Een mooie uitdaging. In die twee en twintig jaar voorzitterschap heb ik daar geloof ik wel invulling aan kunnen geven. We hebben kennis vergaard, zijn creatiever geworden en de helpende hand is gebleven. Dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben het samen gedaan. Hoe mooi is dat.”

In Henk Westerhof heeft de Videoclub Aalsmeer een nieuwe voorzitter. Aalsmeerder in hart en nieren, die met zijn jarenlange ervaring als filmer, docent en lid van de programmacommissie als geen ander weet waarom leden elke keer weer de clubavonden bezoeken.

Doe-avonden

Populair bij de leden zijn de doe-avonden. Geen films kijken, maar zelf aan de slag met camera, licht en geluid. Ontdekken wat er wel of niet mogelijk is. Maandag 23 januari staat wederom een dergelijke avond op de planning over het gebruik van de Green Screen technologie. Leden gaan daadwerkelijk aan de slag met filmen voor het groene scherm. Met dat opgenomen beeldmateriaal gaat men thuis aan de slag met de eigen computer en montageprogramma om een mix te maken met andere achtergronden. Een thuisopdracht om de vaardigheid van het monteren vergroten. De avond begint om 20.00 uur. Belangstelling en wil je daarbij zijn om eens de sfeer te proeven? Meld je dan aan bij de secretaris Susan Griekspoor via: 0297-327490 of per mail: susangriekspoor@gmail.com.

Foto: Henk Westerhof (links) neemt de voorzittershamer over van Gerard van Schie.