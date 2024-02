Nieuwe vestiging Dutch Tulips in De Kwakel

Uithoorn – Afgelopen woensdag heeft wethouder Jan Hazen, verantwoordelijk voor economie, een bezoek gebracht aan kwekerij Wesselman in Roelofarendsveen. Aanleiding van het bezoek is dat Dutch Tulips in de zomer een derde vestiging zal openen in De Kwakel. Een grote impuls voor de lokale economie.

Dutch Tulips is een van de grootste tulpenkwekers van ons land, met een jaarproductie van 125 miljoen tulpen. Deze worden als snijbloemen geleverd aan grote supermarktketens in Nederland en Europa en via internet ook direct aan de consument. Met de vestiging in De Kwakel verdubbelt Dutch Tulips zijn kas-oppervlak naar zeven hectare, gelijk verdeeld over de twee plaatsen.

In volle gang

Directeur/eigenaar Joost Wesselman gaf de wethouder een rondleiding op twee locaties: de kwekerij en de verpakkingshal in Roelofarendsveen. Daarna bezochten zij de toekomstige locatie aan de Dwarsweg in De Kwakel. Daar is alles in volle gang om het bedrijf, tot voor kort een rozenkwekerij, geschikt te maken voor de tulpenkweek. Rond de zomer moet de koelruimte gereed zijn om de bloembollen te kunnen ontvangen die eind 2024 voor de eerste bloemen zullen zorgen. De Kwakelse kwekerij zal in eerste instantie 75 miljoen tulpen produceren, maar de intentie is om dit aantal in 2025 te verdubbelen.

Sterkere lokale economie

Wethouder Jan Hazen is blij met de komst van het moderne, toonaangevende sierteeltbedrijf naar het tuinbouwgebied in De Kwakel. Het geeft een nieuwe impuls aan het glastuinbouwgebied en het zorgt daarmee voor een sterkere lokale economie in De Kwakel.