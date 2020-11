Nieuwe seringenstruiken in het Seringenpark

Aalsmeer – Sinds het Seringenpark dankzij Right to Challenge onderhouden wordt door een hovenier ziet het er verzorgder uit. De Werkgroep Seringenpark krijgt dan ook regelmatig complimenten van bezoekers en omwonenden. Om het zo mooi te houden is er veel werk te doen. Gelukkig hebben zich na de laatste oproep een aantal vrijwilligers aangemeld om als het nodig is hovenier Harmen te helpen.

En die hulp was afgelopen vrijdag nodig toen er veertig seringenstruiken bij geplant moesten worden. Want ondanks de goede verzorging gebeurt het toch regelmatig dat er uitval is. Soms door ouderdom, soms vernieling, maar ook omdat de standplaats eigenlijk niet optimaal is voor seringen. Medewerkers van de Historisch Tuin zorgen er voor dat er voor zieltogende struiken weer vervangers worden opgekweekt.

De meer dan 100 variëteiten staan allemaal op hun eigen plek in het park en het vereist dan ook enig gepuzzel om de nieuwe struiken op de goede plaats te planten. En dat is gelukt, mede dankzij de hulp van drie potige vrijwilligers die bekend zijn met de teelt van seringen. Er wachten de hovenier nog meer grote klussen en de Werkgroep is blij als er dan ook weer een beroep gedaan kan worden op de mensen die zich opgegeven hebben om Harmen te helpen. Zin om ook eens mee te werken in het Seringenpark? Laat het weten en stuur een mail naar: mail@hansje.info. Er volgt dan informatie over de verschillende werkzaamheden die verricht moeten worden.

Foto: Sjaak Koningen