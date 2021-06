Nieuwe prijs bij de Pramenrace

Aalsmeer – Afgelopen dagen hebben de volgers van de Aalsmeerse Pramenrace een apart bericht gelezen: “Hoera, wij krijgen er binnenkort een nieuwe …. bij.” Er werd direct volop gespeculeerd. Een nieuw bestuurslid, nieuwe startplaatsen, nieuwe praam, nieuwe juryboot, nieuwe categorie? Maar, het is een nieuwe prijs. De Gouwerok-prijs. De scheepswerf bestaat dit jaar maar liefst 170 jaar en omdat een klein beetje met SPIE te vieren heeft Gouwerok een prijs geschonken. De prijs zal worden uitgereikt aan de snelste aluminium praam. Deze moet wel met een penta-motor varen en de bemanning moet alle opdrachten juist hebben uitgevoerd. Het maakt niet uit in welke categorie de praam heeft gevaren. Wel wordt er streng door de technische commissie gekeken of het echt een aluminium praam is.

Thema

SPIE heeft ook veel vragen gekregen over het nieuwe thema ‘Ouderwets Gezellig’. Waarom niet het thema van vorig jaar gebruiken? Daar is SPIE heel duidelijk in: Het moet weer ouderwets gezellig worden in september. Dus eerst de braderie, het vuurwerk, de Feestweek en dan als afsluiter de Aalsmeerse Pramenrace!

Site plat

Overigens is de zin in de ‘tocht der tochten’ groot. Zaterdag ging om 10.00 uur de inschrijving open en na 15 minuten lag de site al plat. Teveel mensen wilden zich inschrijven. Peter en Bob van Aalsmeer.nu zijn gelijk aan de slag gegaan om alles weer in orde te maken en na circa een uurtje kon iedereen zich alsnog inschrijven voor de 35ste Pramenrace. Reeds na 34 uur waren de startplekken op. De Pontwegsloot ligt gewoon helemaal tjokkie vol op de tweede zaterdag in september.

Puzzelen

Er kunnen geen pramen meer bij. Het bestuur van SPIE gaat nu puzzelen. Alle teams hebben hun afmetingen van hun praam/bok door moeten geven. Aan de hand van deze gegevens gaat SPIE de indeling maken. Dus als u binnenkort mensen op de Pontweg ziet lopen met meetlinten, dan weet u nu waarvoor…

Foto: Medewerkers van Gouwerok met de nieuwe prijs.