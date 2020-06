Nieuwe Molenvlietweg in de maak

Aalsmeer – Bij de Middenweg is goed te zien dat de eerste fase van de nieuwe Molenvlietweg al in een gevorderd stadium is. Het zand voor een stevige ondergrond is gestort. De zogenaamde voorbelasting heeft enige tijd nodig om uiteindelijk zorg te dragen voor een stevige ondergrond voor de aanleg van een asfaltweg.

Via de nieuwe Molenvlietweg worden de Middenweg en de Aalsmeerderweg met elkaar verbonden. Het wordt de nieuwe route om via de Burgemeester Kasteleinweg naar de N201 te rijden.

Er worden twee rotondes aangelegd. Als eerste bij de kruising Middenweg en de Molenvlietweg en in fase twee bij de Aalsmeerderweg. Volgens planning moet de eerste fase in oktober gereed zijn, de rotonde bij de Aalsmeerderweg klaar in 2021 en kan de gehele weg eind 2021 geopend worden.