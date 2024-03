Nieuwe locatie voor VluchtelingenWerk

Aalsmeer – Met een feestelijke bijeenkomst is zaterdag 9 maart de opening van een nieuwe locatie van VluchtelingenWerk Nederland gevierd. De Oude Veiling, huiskamer van Aalsmeer, biedt vanaf nu ook een warm welkom voor nieuwe dorpsgenoten. VluchtelingenWerk begeleidt statushouders die in Aalsmeer komen wonen, zodat ze zo snel mogelijk kunnen meedoen en bijdragen. Nieuwkomers uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn zichtbaar blij met de nieuwe locatie aan de Marktstraat 19. Een Turkse statushouder loopt binnen met een zelfgebakken cake voor alle bezoekers van de Open Dag. Een Syrische cliënt schonk een prachtig zelf gemaakt schilderij om het kantoor te verfraaien. Wethouder Willem Kikkert van onder andere zorg, welzijn en wonen nam ruim de tijd om een kijkje te nemen en kennis te maken.

Samenwerking

Evelien Groot, teamleider, vertelt enthousiast: “In de Oude Veiling staan we midden in de samenleving in Aalsmeer. Door de samenwerking met de bibliotheek, Cultuurpunt en Participe kunnen we mensen nog beter helpen hun plek te vinden in Aalsmeer.” Wanneer vluchtelingen naar hun eigen woning in Aalsmeer verhuizen, komt er ontzettend veel op hen af: verhuizen naar een onbekend dorp, snel de Nederlandse taal leren, een baan zoeken en de weg vinden in een doolhof van regelgeving. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk staan de mensen die moesten vluchten bij in deze roerige periode en helpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Inmiddels is op de nieuwe locatie een inloopspreekuur gestart op maandag van 13.00 tot 15.30 uur en woensdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Nieuwe toekomst

Vluchtelingen zijn vaak halsoverkop vertrokken omdat hun leven in gevaar is, zonder een idee wat hun eindbestemming zal zijn. Wanneer ze vanuit een asielzoekerscentrum of noodopvang naar een eigen woning verhuizen is alles nieuw voor hen. Deze mensen beginnen met niets en zijn totaal niet gewend aan de vele regels en de bureaucratie die hier gelden. In Nederland moet de huur digitaal worden betaald, moet je boodschappen pinnen en reageren op brieven die op de deurmat vallen. Brieven in het Nederlands! Een taal die de nieuwkomers vaak nog niet lezen en begrijpen. VluchtelingenWerk helpt bij het voorkomen en oplossen van alle praktische belemmeringen die deze nieuwe inwoners op het pad naar hun nieuwe toekomst tegenkomen.

Vrijwilligers

Teamleiders Evelien en Ingrid hopen dat er meer vrijwilligers bij komen voor de maatschappelijke begeleiding in Aalsmeer. Meer weten over het vrijwilligerswerk of direct aanmelden? Kijk op VluchtelingenWerk.nl/vrijwilligers.