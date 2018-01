Nieuwe inwoners ondertekenen participatieverklaring

Uithoorn –Veertien Eritrese statushouders konden een driedaagse training afgesluiten met het ondertekenen van de participatieverklaring. De training werd gegeven door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland in opdracht van de gemeente Uithoorn. Wethouder Ria Zijlstra was aanwezig bij de feestelijke afsluiting om de participatieverklaringen aan de deelnemers te overhandigen.

Tijdens de uitreiking heette de wethouder de Eritrese statushouders welkom in Uithoorn. Ook de deelnemers zelf kwamen aan het woord. Zij gaven aan dankbaar te zijn voor hun nieuwe thuis in de gemeente Uithoorn. Allen zijn druk bezig de Nederlandse taal te leren. Daarnaast doen een aantal parttime vrijwilligerswerk. De voorlichting die zij kregen tijdens de training werd zeer gewaardeerd. Het is goed om te weten wat belangrijk is in Nederland, en hoe we daar vorm aan geven. Eritreeërs zijn opgegroeid in een dictatuur waar zwijgen de beste overlevingsstrategie is. Dat je hier vrij bent om je mening te geven, en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan wordt door de deelnemers op grote waarde geschat.

Participatieverklaring en voorlichting

Iedere statushouder die zich vanaf 1 januari 2016 gevestigd heeft in een Nederlandse gemeente dient de participatieverklaring te ondertekenen. Door middel van het ondertekenen van de verklaring geeft de vluchteling aan kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te respecteren. Verder verklaart de vluchteling actief een bijdrage te zullen leveren aan de Nederlandse samenleving.

Feestelijke afsluiting

Na afloop van de training was er een heerlijk zelfgemaakte Eritrese maaltijd. Er was veel ruimte voor dialoog. De deelnemers hebben aan de wethouder verteld wat zij hebben gedaan tijdens de training, en ook aangegeven wat zij nodig hebben om volop mee te kunnen doen. Een grote wens van de Eritreeërs is om niet alleen de Nederlandse taal te leren, maar ook computervaardigheden te leren.

Bent u geïnteresseerd om met regelmaat op te trekken met een van de nieuwe inwoners van Uithoorn en hen wegwijs te maken in zowel de digitale wereld als de wereld daarbuiten? Neem dan contact op met Elke Op ’t Root van VluchtelingenWerk: eoptroot@vluchtelingenwerk.nl