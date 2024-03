Nieuwe groep organiseert Avond4Daagse Aalsmeer

Aalsmeer – Van 3 tot en met 6 juni gaat het weer mogelijk worden om de Avond4Daagse in Aalsmeer te wandelen. Een nieuwe groep vrijwilligers heeft de handen ineengeslagen en zet de Avond4Daagse in Aalsmeer weer op de kaart. De organisatie heeft veel informatie gekregen van de vierdaagse-organisatie uit Kudelstaart en gaat, met medewerking van onder andere Team Sportservice Aalsmeer, Jogg Aalsmeer en Multi Supplies, haar best doen er een geslaagd wandelevenement van te maken.

Vanaf het evenemententerrein aan de Dreef (nabij het zwembad) zal alle vier de avonden gestart kunnen worden voor wandelingen van 5 of 10 kilometer. Alle Aalsmeerse basisscholen, maar ook Taalsmeer en Ons Tweede Thuis, zijn aangeschreven om hun leerlingen en cliënten enthousiast te maken om mee te lopen met dit leuke wandelevenement. Deelname aan het evenement is 4 euro per deelnemer, inclusief een medaille op de vierde en laatste avond. Inschrijven voor de Avond4daagse Aalsmeer verloopt zoveel mogelijk via de basisscholen. Op de eerste avond, maandag 3 juni, is het eventueel ook mogelijk om op locatie in te schrijven, maar tot een bepaald aantal. Daarnaast is de organisatie bezig om individuele inschrijvingen online ook mogelijk te maken.

Vrijwilligers gezocht

Helpen als vrijwilliger (klaar-overs, verkeersregelaar, bediening fruit- en watertafel) of een donatie doen? Neem dan contact op met de organisatie via avdaalsmeer@hotmail.com. Houdt de socials (Instagram en Facebook) in de gaten voor meer informatie.

Foto: De nieuwe organisatie van de Avond4Daagse in Aalsmeer. Van links naar rechts: Nicolle Plug, Katja Schelling, Anouk Heemskerk-Voogt, Jolanda Kuiper-Moolhuijsen, Dorine Strampel-Been, Nassira Oude Kotte en Vincent Moolhuijsen