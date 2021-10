Nieuwe film van de maand bij ‘Oud Aalsmeer’

Aalsmeer – De Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website https://www.stichtingoudaalsmeer.nl. Op de site staat de film bovenaan onder het tabblad ‘film van de maand’. Aan het bekijken van de films op de computer of televisie zijn geen kosten verbonden. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen die zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Vanaf vandaag, vrijdag 1 oktober, is een samengestelde film te zien. De film ‘Gemeentebestuur en Gemeentewerken’ wordt gecombineerd met de film ‘Van Nijdam’.

Beide films zijn beschikbaar gesteld door Jan Pannekoek en bewerkt door Dick P. van der Zwaard voor Oud Aalsmeer in Beeld. De eerste film dateert uit 1929 en is gemaakt door J. van Bentum. In de film wordt kennis gemaakt met de toenmalige burgemeester van Aalsmeer de heer J. Kastelein, de wethouders P. van der Meer en J. Berghoef.

Ook gemeentesecretaris P. Kapteijn en gemeentontvanger Hazenberg maken hun opwachting evenals enkele raadsleden en toenmalige notabelen. Beelden worden vertoond van de secetarie van Aalsmeer, evenals verschillende activiteiten van gemeentewerken die op verschillende plaatsen in de gemeente worden verricht. Te zien is de aanleg van nieuwe wegen in de nieuwe uitbreiding in Zuid, de plantsoenendienst in bedrijf evenals de stratenmakers in weer een ander deel van Aalsmeer. Ook is er verslag van een oefening van de brandweer bij de Rozenstraatschool.

Landijsbaan, storm en bezoek

De tweede film ‘Van Nijdam’ is gefilmd door J. Nijdam leraar aan de RMTS Aalsmeer en opgenomen in de periode 1941 tot 1943. Aan de orde komen de thema’s: Winter in Zuid, de landijsbaan die heeft gelegen waar nu het Seringenpark is, voorjaar 1943, storm langs de Stommeerweg, tennis op de banen van Maarse & Kroon, een vaartocht op de Westeinder, de Maarse & Kroonbus op gasgenerator en tenslotte op familiebezoek. Oud Aalsmeer denkt weer afwisselende beelden te kunnen tonen van het Aalsmeer van de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. De hele maand oktober te bekijken.