Nieuwe expositie in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Van 18 oktober tot en met 2 december presenteert KCA een nieuwe tentoonstelling in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Kennis kan gemaakt worden met drie periodes kunst van Erik de Jong en beeldhouwwerk van Boris Paval Conen.

Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de kunstenaar Erik de Jong nodigt KCA kunstminnaars uit om de veertigjarige geslaagde ontdekkingsreis van deze kunstenaar mee te maken. Erik de Jong heeft filmregisseur en beeldhouwer Boris Paval Conen uitgenodigd om enkele van zijn houten beelden tentoon te stellen. Deze vormen een bijzondere eenheid met zijn nieuwe houtskooltekeningen.

Een wonderschone combinatie van twee kunstenaars en twee kunststromingen die elkaar aanvullen, versterken en een zeggingskracht laten zien die de kijker wel moet ontroeren en inspireren, De tentoonstelling gaan bekijken kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang tot het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat in het Centrum is gratis.

Een toelichting geven beide kunstenaars op zondag 11 november om 15.00 uur.