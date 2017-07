Nieuwe expositie in gemeentehuis

Aalsmeer – Woensdagavond 26 juli is in het gemeentehuis een nieuwe expositie geopend. Werken van Astrid Stoffels en Tjits van der Kooij zijn hier nu te bewonderen. De officiële opening werd verricht door Karina Tan, voormalig voorzitter van de Vereniging Amstelland Kunst. Astrid en Tjits zijn Amstelveense kunstenaars, maar werken vanuit hun atelier in Aalsmeer.

Schoonheid van de natuur

Astrid is op zeer jonge leeftijd begonnen met tekenen In haar werk houdt zij zich bezig met de natuur en met name de kracht en de schoonheid van de natuur in al haar facetten: storm, onweer, vulkanen, een woeste zee. Astrid: “Ik houd mij bezig met krachten, kleuren en vormen van en in de natuur. De elementen ‘aarde, water, lucht en vuur’ komen veelal terug in mijn werken. De immense natuurkrachten, maar ook de stille schoonheid van de natuur blijven fascineren. In mijn werk zoek ik naar een eigen, oorspronkelijke vertaling van het landschap waarbij het bij elkaar brengen van vorm, kleur en licht centraal staan.”

Vergankelijkheid

Het thema in de schilderijen van Tjits van der Kooij is de vergankelijkheid en haar kijk op de wereld in al haar facetten. Tjits: “De laatste tijd is het thema in mijn werk de vergankelijkheid. Een van die onontkoombaarheden in het leven waar we ons mee moeten zien te verzoenen. De grondtoon in de schilderijen is ondertussen altijd wat mensen tot mensen maakt, de essentie van ons bestaan: zelfbewustzijn. Dat zelfbewustzijn brengt een soort vervreemding van de omgeving met zich mee. De keuze van het onderwerp en de hantering van de verf geven in de schilderijen mijn verhouding tot de realiteit weer.”

De exposities in het gemeentehuis worden verzorgd en georganiseerd door Ingrid Koppeschaar. De werken van Astrid Stoffels en Tjits van der Kooij zijn te bewonderen tijdens openingstijden van het gemeentehuis tot 26 oktober.

Foto: Gemeente Aalsmeer