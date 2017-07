Nieuwbouw Molenhof kan eindelijk van start

Mijdrecht. Na acht jaar van overleg, het organiseren van informatie avonden, bezwaarschriften behandelen en tegemoet komen aan de wensen van omwonenden en niet in de laatste plaats aan die van Hoogvliet Beheer, mag laatstgenoemde nu eindelijk aan de slag aan de Dorpsstraat en de Kerkvaart. Dat gebeurt na de zomervakantie op 1 september met het slopen van de oude opstallen. Vervolgens wordt het terrein bouwrijp gemaakt om daarna met nieuwbouw te beginnen. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend (gemaakt). Het bericht dat er gesloopt en gebouwd mag worden werd vorige week door de gemeente naar buiten gebracht. De (aangepaste) nieuwbouw zal bestaan uit 350 vierkante meter aan winkelruimten op de begane grond met daarboven 10 appartementen die alle inmiddels verkocht zijn, parkeerfaciliteiten voor 70 auto’s op maaiveldniveau plus die voor de nieuwe bewoners. Aan de Kerklaan staat een voorziening voor een Hoogvliet supermarkt op de nominatie van 1.500 vierkante meter. Nieuwbouw is ook van toepassing op de huidige woonlocatie van de familie Van Beek. Er komt een nieuw huis in de plaats van het bestaande. Na jaren van gesteggel gaat het dus eindelijk van start. Eerder dit jaar liet directeur Cor-Jan Schreuder van Hoogvliet Beheer al doorschemeren dat als het moment suprême daar was hij een fles champagne zou opentrekken. Dat kan hij dus nu gaan doen! Proost en succes met de aanloop naar de nieuwbouw. Daar zal het centrum van Mijdrecht echt van opknappen, naast de inmiddels al aardig gevorderde renovatie van winkelcentrum De Lindeboom. Iedereen in Mijdrecht mag zich verheugen in het gegeven dat er ondernemers zijn die brood zien in renovatie en nieuwbouw van winkels en woningen in het centrum van Mijdrecht en dat ook realiseren, ook al kost het jaren van geduld en soms ergernis. Fijn dat men voet bij stuk heeft gehouden en de gemeente hen de helpende hand heeft toegestoken.

Fotobijschrift:

De oude opstallen rond Passage Molenhof worden in september gesloopt