Nieuw vervoerplan: Sneller en beter

Aalsmeer – Begin deze week heeft vervoersmaatschappij Connexxion het vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 bekend gemaakt. Aalsmeer krijgt een structurele R-Net verbinding vanuit Uithoorn met Schiphol Plaza, die ook ’s nachts gaat rijden. De R-net lijn gaat van maandag tot en met zondag de gehele dag rijden over de Burgemeester Kasteleinweg. Haltes in Aalsmeer zijn aan de Zwarteweg en de Dorpsstraat. De lijnen 340 (naar Hoofddorp en Haarlem) en 198 (naar Schiphol) blijven vooralsnog door het dorp rijden. Lijn 172 (van Amsterdam naar Kudelstaart) gaat vaker per uur rijden. Lijn 171 (naar Bijlmer/Arena) gaat doordeweeks twee keer per uur rijden, in de avonduren en het weekend gaat de bus niet verder dan Amstelveen Busstation. Kijk voor alle wijzigingen in de krant of op www.meerbode (editie Aalsmeer, 18 mei 2017)

Wethouder Verkeer Robbert-Jan van Duijn: “Het nieuwe vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 heeft vele voordelen. Inwoners kunnen zo snel mogelijk van punt A naar B en met Connexxion heeft de vervoersregio een duurzame partner voor het openbaar vervoer. Er wordt een grote slag geslagen in duurzaamheid. Na 3 jaar rijdt 90% van de bussen Zero Emissie / elektrisch. Goede, snelle lijnen naar Haarlem, Amsterdam en Schiphol. Verder gaat de service en frequentie in veel gevallen omhoog. Met zelfs 24 uur per dag verbinding naar Schiphol. Ook hebben alle bussen gratis Wifi. De verbindingen worden sneller en beter, maar daardoor gaan de bussen straks niet meer door alle kleine straten. Met Connexxion gaan we in overleg over een flexibele oplossing voor mensen die moeilijker ter been zijn.”

Op dit moment loopt bij Connexxion een pilot waarbij een kleine bus, die bij een lokaal OV-knooppunt staat, oproepbaar is en vervoert naar de opstappunten van de R-net lijnen.