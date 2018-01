Nieuw: uithoornhelpt.nl

Uithoorn – Donderdag 25 januari heeft wethouder Ria Zijlstra, portefeuillehouder voor Maatschappelijke ondersteuning & zorg, Maatschappelijke ontwikkeling, Jeugd en Onderwijs, de nieuwe website uithoornhelpt.nl gelanceerd. Op uithoornhelpt.nl kunnen inwoners van Uithoorn en professionals informatie vinden over zorg, ondersteuning, wonen, opvoeden, werk en welzijn. Kortom: alle informatie over het hele sociale domein.

De website is daarnaast een verzamelpunt voor gegevens van alle organisaties en diensten binnen het sociale domein. Uithoornhelpt.nl biedt een overzicht van organisaties die hulp, zorg en advies leveren in de gemeente. Dit varieert van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige. Bezoekers van de website kunnen alle organisaties via een lijst of de kaart van Uithoorn vinden.

Vrijwilligerswerk

Ook het vrijwilligerswerk krijgt een platform via uithoornhelpt.nl. Wie graag iets voor een ander doet of zelf juist hulp nodig heeft, kan dan via deze site hulp vragen of hulp bieden. Dat kan variëren van boodschappen doen, tuinieren, vervoer, gewoon wat gezelschap of vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. De komende maanden wordt dit gedeelte verder ingevuld.

Database gegevens

Organisaties in Uithoorn kunnen zich gratis aanmelden voor uithoornhelpt.nl. Zij zijn zelf verantwoordelijk om hun gegevens actueel te houden. Deze website is samen met bureau Elkander ontwikkeld, een bureau dat al meerdere digitale informatieloketten heeft vormgegeven voor gemeenten.