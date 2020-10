Nieuw: Stichting Anders Amstelland

Aalsmeer – Stichting Anders Amstelland gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te worden, maar geven omdat het als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het moet anders. Sinds afgelopen maandag 26 oktober is de oprichting van de nieuwe stichting een feit. De bestuursleden Merel Mur (voorzitter), Aart Stieva (secretaris) en John Bocxe (penningmeester) hebben de oprichtingsactie getekend bij de notaris.

Kwetsbare mensen

Stichting Anders Amstelland wil als brug fungeren tussen ondernemers uit de regio en kwetsbare mensen die ondersteuning zoeken van professionals. “Het is onze uitdaging om deze hulpvrager in contact te brengen met iemand of een bedrijf die daar graag bij wil helpen”, aldus het bestuur. Bert Hoving, initiatiefnemer en projectleider voor regio Amstelland weet uit ervaring dat veel ondernemingen graag maatschappelijk verantwoord bezig willen zijn, maar weten soms niet hoe ze dit kunnen invullen. Stichting Anders Amstelland brengt dit bij elkaar.

Partners

De afgelopen maanden zijn tijdens de voorbereidingen van de oprichting van Stichting Anders Amstelland al meerdere partners geworven die zich heel graag willen inzetten bij hulpvragen die de stichting ontvangt van kwetsbare mensen uit de regio. “Wij roepen hierbij ondernemers in de regio op om zich aan te melden als partner”, gaat het bestuur verder.

“Dit kan door het invullen van een formulier op onze website.” Eerst meer weten over Stichting Anders Amstelland? Neem dan contact op met Bert Hoving. Kijk op de website voor de contactgegevens: www.stichtinganders.nl/amstelland/

Foto: Van links naar rechts: Merel Mur (voorzitter), Bert Hoving (projectleider), John Bocxe (penningmeester) en Aart Stieva (secretaris).