Nieuw speelschip in de maak voor Surfeiland

Aalsmeer – Klimmen, klauteren en glijden, het kan allemaal op het nieuwe speelschip dat geplaatst gaat worden op het Surfeiland. Het oude houten speelschip is inmiddels verwijderd omdat het niet veilig meer was door ouderdom. De schade aan het oude schip was inmiddels dusdanig dat onderhoud niet meer mogelijk was. Het lukt de leverancier echter niet meer om voor de zomervakantie een nieuw schip te plaatsen. De grote houten delen en het benodigde staal zijn schaars en kennen lange levertijden.

Tweede week september

De verwachting is dat het nieuwe schip in de tweede week van september geplaatst gaat worden. Het nieuwe schip heeft ongeveer dezelfde afmetingen als het oude schip.

Bordje met toelichting

De watersportvereniging, windsurfclub, het restaurant en de wijkverenigingen Hornmeer en Stommeer zijn op de hoogte gebracht van de vernieuwing. Bezoekers worden geïnformeerd met een bordje met toelichting op de plek waar het oude schip stond en het nieuwe komt.