Nieuw: Routes langs kunst en bloemen in Aalsmeer

Aalsmeer – Het Flower Art Museum heeft in samenwerking met de Historische Tuin twee fietsroutes en een wandelroute ontwikkeld die beide musea met elkaar verbindingen. Op deze manier wordt bezoekers en toeristen een halve of hele dag in Aalsmeer met bloemen en kunst als centraal thema aangeboden.

Ook de Westeinder Rondvaart en fietswinkel Waning Tweewielers zijn bij dit project betrokken. De routes worden komend voorjaar gelanceerd, maar zijn nu al te bekijken en te proberen. Ga hiervoor naar de website flowerartmuseum.nl of haal een papieren versie in het Flower Art Museum of bij Waning Tweewielers.

De deelnemers bepalen zelf waar ze aan de route beginnen en hoeveel tijd ze hiervoor willen uittrekken. De routes gaan langs mooie plekjes en bezienswaardigheden in Aalsmeer. Ook een rondvaart met de Westeinder Rondvaart behoort tot de mogelijkheid.

De routes gefietst of gewandeld en suggesties of aanvullingen? De initiatiefnemers horen het graag. De routes zijn mede mogelijk gemaakt in het kader van het project ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’.

Foto: Flower Art Museum